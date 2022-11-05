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Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 00:17
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
фото: facebook Кислицы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что в резолюцию России об осуждении неонацизма внесли поправку, которой фактически осуждается агрессия РФ.

Источник: Кислица в Facebook и Twitter

Прямая речь: "Много лет подряд (с 2005 года) Россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла об осуждении неонацизма. Мол, кто же такое не осудит?

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Но текст всегда был полон - ожидаемо - рашистских манипуляций. Поэтому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда потом делала из этого шоу под названием "Украина и США не против нацизма".

Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя".

Детали: Кислица отметил, что в этом году не произошло так как предполагалось.

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Россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа.

Прямая речь: "Но благодаря работе МИД и Постоянного представительства Украины при ООН удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и включить в нее новую мощную формулировку. Она говорит сама за себя:

"Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" с целью оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму".

В переводе с дипломатического языка это означает – хватит врать, в бред о "неонацизме в Украине" больше никто не верит.

А самое смешное то, что Россия оказалась в ловушке - потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст... с осуждением себя самой. И проголосовала".

Больше деталей: Постпред Украины при ООН отметил, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. Как и тот факт, что "абсолютно все страны ЕС стали на нашу сторону".

 
 

"...сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России и упоминанием о ее территориальной агрессии против Украины?" – поинтересовался Кислица в Telegram.

Темы: РосcияООН
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