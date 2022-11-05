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Кулеба: До конца года Украина получит новые системы ПВО и ПРО

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 04:08

Украина ведет переговоры о получении дополнительных систем ПВО и ПРО.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона новостей, цитирует ZN.ua

Прямая речь: "У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока страна, поставляющая, не сделает этого сама, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО.

Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами.

Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются. Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года.

Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности".

Детали: В связи с постоянными ракетными обстрелами гражданской и энергетической инфраструктуры со стороны российских захватчиков Украина активно работает над тем, чтобы получить от западных партнеров современные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

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На поле боя уже эффективно работают IRIS-T, предоставленные Германией, но их мало. Именно поэтому Киев ведет переговоры о получении дополнительных систем ПВО и ПРО.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина получит их до конца текущего года.

Темы: ПВОПРОвойнаКулеба Дмитрий
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