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В России случился пожар в ночном клубе, 13 погибших

Суббота, 5 ноября 2022, 05:38
В России случился пожар в ночном клубе, 13 погибших
скриншот

В ночном клубе российского города Кострома произошел пожар, в результате которого – 13 погибших.

Источник: Baza

Детали: Пять человек погибли в результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме.

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Еще четверо пострадали – у всех отравление угарным газом.

"Во время пожара в здании обрушилась крыша, и люди не успели выбраться из огня", – пишет издание.

Обновлено: Как позже сообщило издание со ссылкой на МЧС России, количество погибших составляет 13 человек.

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По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар.

Темы: Росcияпожар
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