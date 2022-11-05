В России случился пожар в ночном клубе, 13 погибших

В ночном клубе российского города Кострома произошел пожар, в результате которого – 13 погибших.

Источник: Baza

Детали: Пять человек погибли в результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме.

Еще четверо пострадали – у всех отравление угарным газом.

"Во время пожара в здании обрушилась крыша, и люди не успели выбраться из огня", – пишет издание.

Обновлено: Как позже сообщило издание со ссылкой на МЧС России, количество погибших составляет 13 человек.

По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар.