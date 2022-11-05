С воздушной тревоги по всей Украине началось утро субботы

После 9 часов по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, проект "Беларусский Гаюн"

Детали: Власти просят людей находиться в укрытиях.

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Сообщают о ракетной угрозе на всей территории страны.

Из Беларуси сообщают, что в 9:00 по Киевскому времени из Мачулищей взлетел истребитель МиГ-31К с бортовым номером RF-92333, и еще один из Барановичей.