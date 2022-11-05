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"Есть причина для надежды": посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 08:26
Есть причина для надежды: посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2
LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков из Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTV, он сказал в интервью изданию медиа группы Funke.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину", - сказал он.

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По этому поводу ведутся переговоры с федеральным правительством. "Нам нужны эти боевые танки", - подчеркнул Макеев.

Настало "время прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще должно быть Буч, Мариуполей или Изюмов - мест изнасилований и массовых захоронений?", сказал он.

По его словам, Германия уже "продемонстрировала лидерство" с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T.

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"И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", - сказал Макеев.

Отвечая на вопрос, идет ли речь также о прямой поставке основных боевых танков Leopard 2 в Украину, посол подтвердил: "Да, мы говорим об этом".

Цель Украины - победить в войне, подчеркнул Макеев. "За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Запад должен действовать как команда, и мы должны иметь возможность использовать все, что есть в этой команде", - сказал посол.

Как сообщалось, Нидерланды выделяют Украине новый пакет военной помощи стоимостью 120 миллионов евро, из которых 45 миллионов предназначены для поставки танков Т-72.

Темы: Германияоружие
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