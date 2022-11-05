В Винницкой области сработала ПВО, россияне обстреляли Сумскую область - отчеты ОГА

Ночью в Винницкой области сработали силы ПВО, а тем временем оккупанты обстреляли Сумскую область, говорится в отчете глав регионов.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, в Полтавской, Львовской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

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Винницкая область: сегодня ночью область была атакована дронами-камикадзе. Работали силы ПВО. Подробная информация уточняется.

Запорожская: сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 один из населенных пунктов Вольнянщины. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили. К счастью, люди остались невредимыми. Подробная информация уточняется.

Сумщина: ночью по селу Краснопольской громады осуществлен минометный обстрел (2 "прихода"). Информация о пострадавших, разрушениях объектов инфраструктуры не поступала. Данные уточняются. Вчера под вражескими обстрелами были 4 приграничные громады - Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская. На них россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин.

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На Днепропетровщине россияне ночью снова нанесли удар по Никопольскому району. Обстреляли Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую общины. Больше всего пострадал Никополь. Там повреждены 14 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, газопровод, лицей, промышленное и транспортное предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших. Данные уточняются. Над Синельниковским районом наши военные сбили вражеский дрон-камикадзе.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг вел обстрелы населенных пунктов Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, расположенных недалеко от границы с РФ и линии соприкосновения. В с. Осиново Купянского района в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, произошел пожар. Без пострадавших. Продолжаются работы по разминированию освобожденных от оккупантов территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 142 взрывоопасных предмета.

Луганщина: подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов. Враг семь раз пытался штурмовать позиции наших бойцов, нанеся 29 артиллерийских и минометных обстрелов.

Донецкая область: вчера поздно вечером - обстрел г.Покровск и пгт Кураховка Кураховской громады. Разрушены и повреждены частные дома. Ночью - ракетный удар по Дружковке. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются. Также ночью - артиллерийский обстрел Лимана. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. В течение ночи - обстрелы Угледарской, Торецкой, Авдеевской, Очеретинской громад. За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 8 раненых гражданских.

Николаевская область: сегодня утром обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады, в результате чего повреждены три дома и админздание сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется. По информации воздушного командования "Юг", вчера силами ПВО ПК "Юг" сбита одна крылатая ракета типа "Калибр" над Николаевской областью. Также вчера над Николаевской областью сбито шесть вражеских дронов-камикадзе.

На Херсонщине оккупанты продолжают вести оборонительные действия и пытаются удержать занятые рубежи, обустраивают позиции на левом берегу Днепра. От огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Новая Каменка и Трифоновка. Захватчики взрывают плавсредства и суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков. На временно оккупированных территориях области российские военные продолжают похищать людей. За последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и пгт Каланчак.