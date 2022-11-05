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Иран признал поставки дронов в Россию перед вторжением в Украину в феврале

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 12:36
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Иран впервые признал в субботу, что поставлял Москве беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину, где Россия использует дроны для нанесения ударов по электростанциям и гражданской инфраструктуре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Аабдоллахиан заявил, что "небольшое количество" беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до того, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля.

В наиболее подробном на сегодняшний день ответе Ирана по беспилотникам Амир-Абдоллахиан отрицает, что Тегеран продолжает поставлять беспилотники в Москву.

"Эта шумиха, поднятая некоторыми западными странами, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в войне в Украине - ракетная часть абсолютно неверна", - сказал он.

"Относительно беспилотников - это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - сказал он.

В прошлом месяце два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата сообщили Reuters, что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.

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Официальное информационное агентство IRNA цитирует Амир-Абдоллахиана, который заявил, что Тегеран и Киев договорились обсудить обвинения об использовании иранских беспилотников в Украине две недели назад, но украинцы не явились на согласованную встречу.

"Мы договорились с министром иностранных дел Украины предоставить нам документы, которые они имеют, о том, что Россия использовала иранские беспилотники в Украине", - сказал Амир-Аабдоллахиан, но украинская делегация в последнюю минуту отказалась от запланированной встречи.

Министр иностранных дел Ирана повторил, что Тегеран "не останется равнодушным", если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Темы: ИранРосcияоружие
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