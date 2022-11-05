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Журналисты позвонили детям российских чиновников и предложили ехать на войну

Роман ПетренкоСуббота, 5 ноября 2022, 14:09
коллаж - важные истории

Российские журналисты-расследователи решили сформировать "золотую роту" из детей чиновников, чтобы предложить им отправиться на войну.

Источник: Важные истории

Детали: Журналисты начали звонить и писать родным российских чиновников. Ни один не согласился пойти на войну добровольцем, некоторые сказали, якобы пойдут в Украину, если мобилизуют.

Например, зять министра обороны Сергея Шойгу в день, когда "Важные истории" пытались дозвониться ему, летел на отдых в столицу Непала Катманду. Вопрос по поводу мобилизации он прочитал, но ничего не ответил.

Сын заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева просто сказал, что повестка из военкомата ему не приходила.

Зять первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко во время разговора, когда услышал вопрос об отношении к мобилизации, просто бросил трубку.

Сыновья первого замглавы администрации президента Алексея Громова тоже бросили трубку, когда услышали о мобилизации.
Сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева заявил, что готов отправиться на войну в Украину, если ему придет повестка: "Я как патриот и гражданин своего государства всегда буду идти на его защиту. Если меня призовут и мобилизуют, я ответственно отнесусь и призовусь на фронт. Я не исключаю, что так и случится, потому что у меня очень правильных взглядов семья".

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Зять губернатора Московской области Андрея Воробьева не ответил на телефонный звонок, но удалил чат после вопроса об отношении к мобилизации.

Сыновья замминистра обороны Руслана Цаликова заявил, что пойдет воевать, если призовут: "Есть призыв, есть обязательства, их надо выполнять. Почему не пошел добровольцем? А я какое отношение имею к военным силам? Есть военнообязанные, есть люди с военной специальностью. У меня нет военной специальности".

Сын депутата Госдумы Ирека Богуславского обещает пойти на войну, если будет повестка: "А куда мне деваться? В подвале сидеть? Пока меня найдут и уголовное дело возбудят? Если мобилизация всеобщая будет в стране и [объявят] военное положение — это последний край. Я думаю, все будут делать [что-то], чтобы защитить свои земли, свои территории".

Сын главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова отказался отвечать на вопросы, заявив, что проводит время с семьей.

Сын депутата Госдумы Вячеслава Никонова заявил, что ему некомфортно отвечать на вопросы и он рад, что мобилизация закончилась: "Рад, что она [мобилизация] закончилась, потому что попадал под нее. Если будет всеобщая, пойду воевать. За свою страну. Понимаю, с кем [воюет Россия]. А для чего этот вопрос? Мне некомфортно на это отвечать…".

Сын первого вице-премьера России Андрея Белоусова тоже якобы готов воевать: "Есть законодательство, его надо выполнять. Все. Какая разница, за что воевать? При чем тут идея? Если государство считает, что надо, значит, надо. Я обычный военнообязанный гражданин РФ, у меня думать команды не было на этот счет. Зачем об этом думать? Все вменяемые люди, понимают, что происходит. Почитайте государственные СМИ, обращение руководства".

Темы: Росcиямобилизацияпропагандавойна
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