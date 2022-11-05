ВСУ ударили по району сосредоточения оккупантов в Раденске на Херсонщине – сводка Генштаба

Силы обороны ударили по району сосредоточения оккупационных войск в населенном пункте Раденск на Херсонщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются".

Детали: Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение текущих суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, продлена проверка боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси до 14 ноября текущего года. Сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, включая использование ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огирцево и Старица Харьковской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огирцево и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское и Площанка на Луганщине и Торское и Ямполовка Донецкой области;

и направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское и Площанка на Луганщине и Торское и Ямполовка Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области;

направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области; на Запорожском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализнычное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области.

направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализнычное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области. На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. Среди них - Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое на Николаевщине.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА "Мерлин". По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожено 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.