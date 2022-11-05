На разминирование всей Луганщины уйдет не менее 10 лет – Гайдай

На разминирование всей оккупированной части Луганской области понадобится не менее 10 лет.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Чтобы разминировать всю территорию Луганской области, понадобится лет 10, не меньше".

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Детали: Он отметил, что в первую очередь будут разминировать магистральные путепроводы, территорию объектов критической инфраструктуры.

"Но в течение часа прилетов 100-180-200 на один какой-то участок фронта. То есть это в сутки тысячи прилетов. Много снарядов, мин, ракет неразорванных, много очень минируют дистанционно. Даже ни у кого нет нормальной карты минирования", - пояснил Гайдай.

Он отметил, что Украина обращается за помощью в разминировании территорий к другим странам и международным организациям. В частности, такую помощь согласилась предоставить Хорватия.

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Относительно ситуации на фронте в Луганской области, Гайдай отметил, что она "достаточно тяжелая, но контролируемая".

"Несмотря на все и подтянутые резервы, и время, которое играло на руку оккупантам, все равно ВСУ продвигаются вперед", - заявил он.