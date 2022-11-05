Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На разминирование всей Луганщины уйдет не менее 10 лет – Гайдай

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 19:30
иллюстративное фото ГСЧС

На разминирование всей оккупированной части Луганской области понадобится не менее 10 лет.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Чтобы разминировать всю территорию Луганской области, понадобится лет 10, не меньше".

Детали: Он отметил, что в первую очередь будут разминировать магистральные путепроводы, территорию объектов критической инфраструктуры.

"Но в течение часа прилетов 100-180-200 на один какой-то участок фронта. То есть это в сутки тысячи прилетов. Много снарядов, мин, ракет неразорванных, много очень минируют дистанционно. Даже ни у кого нет нормальной карты минирования", - пояснил Гайдай.

Он отметил, что Украина обращается за помощью в разминировании территорий к другим странам и международным организациям. В частности, такую помощь согласилась предоставить Хорватия.

Относительно ситуации на фронте в Луганской области, Гайдай отметил, что она "достаточно тяжелая, но контролируемая".

ВИДЕО ДНЯ

"Несмотря на все и подтянутые резервы, и время, которое играло на руку оккупантам, все равно ВСУ продвигаются вперед", - заявил он. 

Темы: Луганская областьминированиеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута

График почасовых отключений применили в столице и семи областях

WP: США призывают Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Путиным

Иран уже использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе - ISW

Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ

Все новости...
Луганская область
Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Сватово-Кременной – Гайдай
Генштаб: На Луганщине оккупанты похитили и вывезли 30 человек
Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители – Гайдай
Последние новости
12:24
"Учителям придется затянуть пояса": бюджет образования-2023 сократился на 20%
12:22
Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона
12:10
фотоПассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей
11:59
Вице-спикера Сейма Польши не пустили к заключенному Саакашвили
11:45
видеоСпецназовцы СБУ показали, как жгут российские БМП
11:37
Киевский спасатель: Когда выносили мужчину по прилету ракеты, все пели гимн Украины
11:12
В Украине от войны пострадали 20% заповедников и 3 млн га лесов – WWF-Украина
11:11
Регионы: оккупанты обстреливали приграничье Сумщины и Харьковщины, без пострадавших
11:00
фотоПартия Додона повторила "субботу протестов" в нескольких городах Молдовы
10:49
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Все новости...