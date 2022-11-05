В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, речь идет о сотнях погибших оккупантов.

Источник: российское издание "Верстка" со ссылкой на выжившего российского военного и родственников мобилизованных

Детали: О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Луганской области "Верстке" рассказал один из выживших военнослужащих РФ Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших оккупантов может превышать 500 человек.

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Как рассказал Агафонов, командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды "территориальной обороны". Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

Прямая речь Агафонова: "Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, "грады", миномёты, коптеры, нас просто расстреливали.

Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные — всё".

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Больше деталей: Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум ещё один батальон из мобилизованных.

"По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", — рассказал он.

По его словам, в район Сватово свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать бреши в обороне. В Сватово, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, "ходят группы от 2 до 5 человек" из других разбитых батальонов. По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где воевали мобилизованные.

О сотнях погибших "Вёрстке" рассказала супруга другого мобилизованного — Злата. "Погибших, конечно, больше половины", — сказала она со ссылкой на мужа.

Информацию "Вёрстке" также подтвердила жена ещё одного выжившего мобилизованного — Людмила Черных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят помощи", — рассказала Черных.

Родственники нескольких мобилизованных, которые попали под обстрел, в субботу устроили сход у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.

"По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?", — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова.

Супруга другого мобилизованного, Анна, сказала "Вёрстке", что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой. "Их там бомбят. Ни начальства, никого там нет… Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года", — рассказала Анна.

Кроме того, собравшиеся около здания прокуратуры в Воронеже записали видеообращение к губернатору с просьбой о помощи.