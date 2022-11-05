Россияне обстреляли Днепропетровщину, ранен ребенок
Суббота, 5 ноября 2022, 21:25
В результате обстрела россиянами Мировской общины Днепропетровской области в субботу ранена 9-летняя девочка.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде.
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Ранили 9-летнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом".
Детали: Резниченко сообщил, что ребенок госпитализирован.