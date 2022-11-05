Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Днепропетровщину, ранен ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 22:25
Валентин Резниченко, фото из Telegram

В результате обстрела россиянами Мировской общины Днепропетровской области в субботу ранена 9-летняя девочка.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде.

Ранили 9-летнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом".

Детали: Резниченко сообщил, что ребенок госпитализирован.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойнадети
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной

Из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута

График почасовых отключений применили в столице и семи областях

WP: США призывают Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Путиным

Иран уже использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе - ISW

Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

Все новости...
Днепропетровская область
Оккупанты всю ночь били из РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины - облсовет
Враг за ночь направил на Никополь 40 снарядов, возникли пожары – ОВА
На Днепропетровщине ПВО приземлила 8 вражеских "Шахедов"
Последние новости
15:41
РосСМИ сообщили, что Херсон остался без света – якобы теракт
15:20
НБУ продал на межбанке более 410 миллионов долларов из резервов
15:17
видео В Кишиневе начался большой антиправительственный митинг, организованный партией "Шор"
15:06
В столице все под контролем, сейчас речь об эвакуации не идет – КГГА
14:59
С начала войны россияне повредили более тысячи украинских больниц – Минздрав
14:40
фотоВооруженные силы "приземлили" российский беспилотник
14:35
Россияне выпустили в Запорожье только 906 украинцев с ВОТ за неделю – мэр Мелитополя
14:29
Под атаку россиян попал монастырь в Винницкой области: послушник умер от сердечного приступа
14:20
Индия решила сократить квоту на экспорт сахара, чтобы спровоцировать рост цен на рынке
14:08
Оккупанты депортируют украинцев из Каховского района – Сопротивление
Все новости...