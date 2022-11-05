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Кличко рассказал, сколько людей сейчас живет в Киеве и будет ли Новый год

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 22:53
Кличко рассказал, сколько людей сейчас живет в Киеве и будет ли Новый год
Виталий Кличко, фото КГГА

В Киеве сейчас ночуют более 3 миллионов человек, из которых около 350 тысяч – внутренне перемещенные.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Чуть больше 3 миллионов ночует в нашем городе, днем приезжает из области гораздо больше. Из тех 3 миллионов, которые ночуют, 350 тысяч внутренне перемещенных лиц. То есть каждый десятый в нашем городе – это человек из других регионов, который ищет поддержку".

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Детали: Ведущий также спросил мэра, планируется ли в Киеве празднование Нового года и будет ли установлена в центре города елка.

Прямая речь: "В первую очередь, мы отталкиваемся от безопасности, этот вопрос является ключевым. Новый год и Рождество отменять никто не будет. Но относительно празднования... Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Но массовых празднований 100% не будет.

Что касается новогодней елки, мы сейчас рассматриваем вопрос... чтобы новогодняя елка была. Ближе к Новому году более конкретно сможем сказать". 

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Темы: КиевВиталий Кличко
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