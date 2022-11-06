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Защитники ударили по штабу россиян в Запорожской области: уничтожено около 50 военных

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 06:24
Защитники ударили по штабу россиян в Запорожской области: уничтожено около 50 военных
Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в населенном пункте Басань Запорожской области был поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Сообщается, что в результате удара, было уничтожено до 10 единиц военной техники и около 50 военнослужащих.

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Также в населенном пункте Чулановка Херсонской области был нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь - уничтожено 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БпЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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