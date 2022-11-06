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WP: США призывают Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Путиным

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 09:01
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Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: The Washington Post

Детали: США, в том числе, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока диктатор Владимир Путин у власти в РФ.

По словам издания, это направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы "обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы".

Дословно: "Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро"

Напомним: Зеленский считает Путина не совсем адекватным человеком и террористом по своей сути, с которым нельзя вести переговоры.

Темы: СШАЗеленскийПутинпереговоры
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