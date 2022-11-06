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Авиация ВСУ поразила шесть точек оккупантов и техники на Луганщине - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 09:50
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла по врагу 7 ударов в Луганской области, под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов".

Детали: По словам Гайдая, подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БпЛА в области.

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Темы: Вооруженные силыЛуганская областьвойна
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