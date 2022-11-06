Россияне выпустили в Запорожье только 906 украинцев с ВОТ за неделю – мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за неделю российские захватчики выпустили на подконтрольную Украине территорию только 906 украинцев с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: "Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

За неделю из оккупированных частей 4-х областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди".

Детали: По данным Федорова, для выезда в сторону Запорожья оккупанты заставляют жителей оформлять пропуска в так называемых "комендатурах" оккупированных населенных пунктов.

Поскольку эвакуироваться хочет большое количество людей, то срок ожидания пропуска иногда занимает до месяца.

В частности, в Мелитополе, по словам мэра, список заполнен вплоть до середины декабря.

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Федоров напомнил, что сейчас есть еще 2 альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через временно оккупированный Крым.