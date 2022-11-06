Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили в Запорожье только 906 украинцев с ВОТ за неделю – мэр Мелитополя

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 13:35
Россияне выпустили в Запорожье только 906 украинцев с ВОТ за неделю – мэр Мелитополя
Фото из Telegram Федорова

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за неделю российские захватчики выпустили на подконтрольную Украине территорию только 906 украинцев с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: "Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

Реклама:

За неделю из оккупированных частей 4-х областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди".

Детали: По данным Федорова, для выезда в сторону Запорожья оккупанты заставляют жителей оформлять пропуска в так называемых "комендатурах" оккупированных населенных пунктов.

Поскольку эвакуироваться хочет большое количество людей, то срок ожидания пропуска иногда занимает до месяца.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в Мелитополе, по словам мэра, список заполнен вплоть до середины декабря.

Федоров напомнил, что сейчас есть еще 2 альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через временно оккупированный Крым.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьоккупацияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: