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Россияне накрыли огнем Сумщину: есть погибшая и раненая, повреждена инфраструктура

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 17:09
Россияне накрыли огнем Сумщину: есть погибшая и раненая, повреждена инфраструктура
последствия обстрела Сумщины 6 ноября, фото из Telegram Дмитрия Живицкого

В результате обстрела россиянами Ворожбянской громады Сумщины в воскресенье погибла женщина, еще одна ранена.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

 
последствия обстрела Сумщины 6 ноября, фото из Telegram Дмитрия Живицкого

Дословно: "По Ворожбянской общине из России за день прилетело 72 (!) снаряда...

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К сожалению, имеем смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее.

Еще одна местная жительница ранена".

 

Детали: Живицкий сообщил, что в полдень враг бил по Ворожбянской громаде из ствольной артиллерии. "Прилеты" были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания.

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Впоследствии эту же громаду обстреляли еще и из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Дословно: "Очень повреждены 3 частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады.

Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери".

Больше деталей: Председатель ОГА также сообщил, что из-за российских террористических обстрелов в воскресенье была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.

Темы: Сумская областьвойна
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