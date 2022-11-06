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На Херсонщине оккупанты уничтожают частные катера и выгоняют жителей – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 17:41
На Херсонщине оккупанты уничтожают частные катера и выгоняют жителей – сводка Генштаба
последствия российских обстрелов, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонщине россияне массово уничтожают частные катера на побережьях Днепра и приказали жителям Берислава выехать до 10 ноября.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В Херсонской области массово уничтожаются частные катера на побережьях Днепра. Двигатели и другое имущество с плавсредств присваивают оккупанты.

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После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".

Продолжаются мероприятия насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям предписано выехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС".

Детали: В Генштабе сообщают, что по состоянию на 6 ноября противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Сохраняется угроза нанесения противником ударов и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;
  • на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.
  • На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери противника уточняются.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БпЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

Темы: ГенштабХерсонская областьВооруженные силывойна
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