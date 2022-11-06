Президент Германии: Украина должна сама принимать решение о возможных переговорах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна иметь свободу в принятии решения о переговорах о прекращении огня.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Нельзя принимать решения вместо Украины. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными", - сказал Штайнмайер в интервью, которое выйдет в воскресенье вечером на ARD.

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На этой неделе во время визита в Киев советник по безопасности США Джейк Салливан заявил, что Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны.

Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемы условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку на самом деле все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

На этой неделе США решили передать Украине новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетные комплексы Hawk для борьбы с иранскими дронами.