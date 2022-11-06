Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны

"Европейская правда"Воскресенье, 6 ноября 2022, 19:14

Заявление Тегерана о том, что там предоставили "ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до начала войны в Украине" не соответствует действительности.

Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Они переправили десятки дронов в Россию только этим летом и у них есть свои военные специалисты в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", - заявил Мелли.

Между тем, помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон сделает "все, что может", чтобы не дать Ирану поставлять оружие России, и рассмотрит дополнительные санкции против Тегерана.

Ранее Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАИраноружиеРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы видят страну через 10 лет в составе ЕС и процветающей

"Укрнафта", "Мотор Сич" и другие предприятия переходят в собственность государства

Митрополита УПЦ МП подозревают в разжигании религиозной вражды

фотоДвижение поездов Киев-Кишинев возобновили после 24-летнего перерыва

ГУР: У россиян осталось только 120 "Искандеров"

Укрэнерго начало плановые и аварийные отключения в областях

Все новости...
США
Чехия получит от США восемь вертолетов, вместо предоставленных Украине
WP: США призывают Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Путиным
РФ не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Украине - Пентагон
Последние новости
12:49
Обстрелы из "Москвы" и самолетов, десант: как защитники Змеиного попали в плен
12:45
Сбербанк судится с энерготрейдером Glencore по 117 миллионам евро за поставки нефти
12:39
Энергоатом анализирует влияние возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на ЗАЭС
12:37
В Литве считают, что РФ хочет лишить суверенитета страны Центральной Европы
12:36
Верховной Раде предлагают переименовать Новоград-Волынский
12:31
"У нас есть за кого отдавать свою жизнь" – глава УГКЦ Шевчук
12:11
Россияне могут не получить заказанные в Китае новогодние подарки вовремя: причины
12:06
инфографикаУкраинцы видят страну через 10 лет в составе ЕС и процветающей
12:05
Курс валют на 7 ноября: доллар и евро резко подорожали
11:45
Организация Додона за полгода получила из России $300 тысяч - СМИ
Все новости...