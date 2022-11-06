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Спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны

"Европейская правда"Воскресенье, 6 ноября 2022, 18:14

Заявление Тегерана о том, что там предоставили "ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до начала войны в Украине" не соответствует действительности.

Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Они переправили десятки дронов в Россию только этим летом и у них есть свои военные специалисты в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", - заявил Мелли.

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Между тем, помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон сделает "все, что может", чтобы не дать Ирану поставлять оружие России, и рассмотрит дополнительные санкции против Тегерана.

Ранее Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

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В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Темы: СШАИраноружиеРосcия
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