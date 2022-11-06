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Зеленский: Если бы Иран не поставлял оружие России, мы бы уже были ближе к миру

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 20:39
Зеленский: Если бы Иран не поставлял оружие России, мы бы уже были ближе к миру
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Иран, который поставляет России оружие, должен вместе с ней отвечать за последствия войны в Украине.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что обсуждал в воскресенье с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен усиление давления на иранский режим.

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Прямая речь: "Его соучастие в российском терроре должно быть наказано. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать эту войну. А значит и продлевать действие тех угроз для мира, которые спровоцированы именно российской войной.

Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру, это означает ближе к полному решению продовольственного кризиса, ближе к решению кризиса стоимости жизни, к стабилизации на энергорынке, к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не оставляет.

Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продолжать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны".

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Больше деталей: Зеленский заявил, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.

"В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", - сказал он.

Темы: ЗеленскийИранРосcияоружие
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