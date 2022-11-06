Папа Римский заявил о большом уважении к русскому гуманизму и вспомнил Достоевского

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.

Об этом он заявил в общении с журналистами во время возвращения из Бахрейна, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Меня поражает - и поэтому я употребляю слово "многострадальная" (дословно: "martoriata" - "подвергнута мучениям" от "martoriare" - "пытать, мучить") - эта жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно ... потому что русский народ - это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму", - сказал Франциск.

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Папа Римский вспомнил российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

"У меня есть большая привязанность к русскому народу, и такая же большая привязанность к украинскому народу", - сказал Франциск.

Он также рассказал, что в детстве знал одного украинского священника, который научил его прислуживать во время украинской литургии.

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"Поэтому мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, к которым есть привязанность. И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, много вещей с положительными результатами", - сказал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска призвать Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла и президента США Джо Байдена "способствовать мирному процессу" в Украине.