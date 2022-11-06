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Священник РФ, советовавший больше рожать и отправлять сыновей на войну, умер в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 23:10
Михаил Васильев, фото foma.ru

В воскресенье на войне в Украине умер российский священник Михаил Васильев, который недавно заявлял, что, если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей воевать.

Источник: официальный сайт РПЦ, The Insider

Детали: Как сообщается на сайте РПЦ, протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября "в зоне специальной военной операции в Украине при исполнении пастырских обязанностей".

В РПЦ сообщают, что Васильев как священник участвовал в командировках в "горячие точки" и в "миротворческих операциях" в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области.

Как писало издание The Insider, в октября в эфире телеканала "Спас" Васильев выразил мнение, что, если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей на войну.

Ведущая рассказала ему о женщине, которая спрятала сына от мобилизации на Канарских островах.

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"Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест", - говорил российский священник.

Темы: Росcиявойнацерковь
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