Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Священник РФ, советовавший больше рожать и отправлять сыновей на войну, умер в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 22:10
Священник РФ, советовавший больше рожать и отправлять сыновей на войну, умер в Украине
Михаил Васильев, фото foma.ru

В воскресенье на войне в Украине умер российский священник Михаил Васильев, который недавно заявлял, что, если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей воевать.

Источник: официальный сайт РПЦ, The Insider

Детали: Как сообщается на сайте РПЦ, протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября "в зоне специальной военной операции в Украине при исполнении пастырских обязанностей".

Реклама:

В РПЦ сообщают, что Васильев как священник участвовал в командировках в "горячие точки" и в "миротворческих операциях" в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области.

Как писало издание The Insider, в октября в эфире телеканала "Спас" Васильев выразил мнение, что, если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей на войну.

ВИДЕО ДНЯ

Ведущая рассказала ему о женщине, которая спрятала сына от мобилизации на Канарских островах.

"Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест", - говорил российский священник.

Темы: Росcиявойнацерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: