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Оккупанты выпустили по Сумщине более 200 снарядов и мин, есть погибшая и раненая

Станислав ПогориловПонедельник, 7 ноября 2022, 01:19
Оккупанты выпустили по Сумщине более 200 снарядов и мин, есть погибшая и раненая
Иллюстративное фото ГСЧС Сумщины

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки оккупанты выпустили по границе Сумщины 203 снаряда и мины, есть разрушения, погибшая и раненая.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Под обстрелами были Белопольская, Ворожбянская, Есманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская общины".

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Детали: Краснопольская община: на окраине одного из сел россияне сбросили 3 взрывчатки типа ВОГ с беспилотника. Без пострадавших.

Шалыгинскую общину враг обстрелял из минометов (12 "прилетов"). Без последствий.

Хотинская община: по окрестностям одного из сел россияне ударили из САУ (32 взрыва).

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После 14:00 еще 40 "прилетов" из РСЗО было на территории общины. И почти сразу еще 30 "прилетов" из гранатомета. Последствия уточняются.

По Середино-Будской общине враг бил из реактивной артустановки (РСЗО). 7 взрывов повредили жилой дом, гараж и частный автомобиль. Также есть порывы электролиний.

Ворожбянская община: было два обстрела. В полдень россияне ударили из артиллерии по мирному населению. Было 42 взрыва. Повреждены три квартиры.

Далее после 14:00 направили 30 снарядов из РСЗО на дома мирных жителей. Одна женщина погибла, еще одна ранена.

Уже известно о 7 поврежденных жилых домов, 6 хозяйственных построек, двух летних кухнях, бани, городского кафе, кладбища, двух легковых автомобилей, линии электропередач и газовых трубах.

Эсманьская община: был обстрел со стороны России из стрелкового оружия. Без последствий.

Белопольская община: на приграничное село враг направил 10 мин. Есть поврежденные электролинии. В другом селе есть разрушения частного дома.

Темы: Сумская областьвойнаУкраинаРосcия
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