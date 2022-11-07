В Донецке пылает помещение управления железной дороги: оккупанты говорят об обстрелах

Назначенный оккупантами так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре города масштабный пожар - загорелось помещение управления железной дороги.

Источник: Кулемзин в Telegram

Дословно: Ставленник оккупантов утверждает, что здание в центре занялось в результате прямого попадания снарядов. При этом была пробита стена между 3 и 4 этажами.

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В подтверждение своих слов Кулемзин выложил фото.