В Донецке пылает помещение управления железной дороги: оккупанты говорят об обстрелах
Понедельник, 7 ноября 2022, 05:16
Назначенный оккупантами так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре города масштабный пожар - загорелось помещение управления железной дороги.
Источник: Кулемзин в Telegram
Дословно: Ставленник оккупантов утверждает, что здание в центре занялось в результате прямого попадания снарядов. При этом была пробита стена между 3 и 4 этажами.
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В подтверждение своих слов Кулемзин выложил фото.