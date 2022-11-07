Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецке пылает помещение управления железной дороги: оккупанты говорят об обстрелах

Станислав ПогориловПонедельник, 7 ноября 2022, 06:16
скриншот

Назначенный оккупантами так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре города масштабный пожар - загорелось помещение управления железной дороги.

Источник: Кулемзин в Telegram

Дословно: Ставленник оккупантов утверждает, что здание в центре занялось в результате прямого попадания снарядов. При этом была пробита стена между 3 и 4 этажами.

В подтверждение своих слов Кулемзин выложил фото.

 
 
 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецквойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

видеоЗеленский: Украина получила новые системы ПВО. Двигаемся к 100% защите неба

Маск агитирует голосовать за республиканцев

В России сокращается число сторонников войны — СМИ

Вторая "Мрия" строится на секретном объекте и уже готова на треть – "Антонов"

видео"Народные байрактары": опубликовано видео работы дронов по танкам России

Все новости...
Донецк
Боевики заявляют, что возле "дома правительства" в Донецке упал снаряд
Оккупанты прячутся в больницах, школах и бизнес-центрах Донецка, чтобы их было труднее достать защитникам
"Сделано невозможно": в Донецкой области частично возобновили газоснабжение – ОВА
Последние новости
23:50
КНДР снова отрицает поставки военной помощи России
23:36
Полиция Германии конфисковала 30 дорогих картин после обысков на яхте Усманова
23:12
В районе Кременчуга слышны взрывы – мэр
23:06
"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний
22:54
США ответили Пригожину: Не позволим вмешиваться в наши выборы
22:53
инфографикаУкрэнерго не планирует аварийных отключений во вторник
22:40
Свет, который враг никогда не выключит: в музее Ханенко Джамала пела при свечах
22:26
фотоНа Сумщине за сутки почти полсотни "прилетов" – ОВА
22:22
видеоЗеленский: Украина получила новые системы ПВО. Двигаемся к 100% защите неба
22:07
Умер родственник на оккупированной территории: как получить свидетельство о смерти
Все новости...