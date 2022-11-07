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Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян - посол

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 06:42
Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян - посол
Оксана Маркарова, фото УП

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, который заявил о "присущем россиянам гуманизме".

Об этом пишет "Европейская правда".

"Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялся бы жесткости россиян (которая как раз им естественно присуща)", - написала Маркарова на своей странице в Facebook.

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"А несколько других произведений российских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того", - добавила посол.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска призвать Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла и президента США Джо Байдена "способствовать мирному процессу" в Украине.

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Темы: МаркаровавойнаПапа РимскийУкраина
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