Оккупанты строят линию обороны вокруг Мариуполя – советник мэра

Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны, заявляет советник городского главы оккупированного города Петр Андрющенко.

Источник: Telegram Андрющенко Time

Прямая речь: "Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Маруиполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные пирамидки, которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона.

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Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт. Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым".

Детали: По словам Андрющенко, несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма.

"Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", – добавляет он.