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Украинская армия совместима с НАТО, но нужна реформа оборонных механизмов – посол Британии

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 08:40

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что требование об оперативной совместимости украинской армии с армиями НАТО было выполнено еще до начала полномасштабной войны, однако сейчас существует потребность в институциональной реформе оборонных механизмов в Украине.

Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"И, откровенно говоря, единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел, - она показала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО. Но на самом деле мы это знали еще до войны. Мне жаль, что им пришлось пройти проверку в этом. Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено, речь шла об институциональной реформе оборонных механизмов, оборонных закупок, человеческих ресурсов обороны и т.д., где, как мы все знаем, придется еще проделать много работы", - пояснила Симмонс.

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Посол подчеркнула, что эта реформа необходима не только для вопроса вступления или невступления Украины в НАТО, она важна для того, чтобы в будущем иметь сильные Вооруженные силы.

По словам посла, существует также тесная связь между необходимостью существенных оборонных реформ и политическим решением о вступлении Украины в НАТО.

"Я думаю, что во всем этом есть элемент политического решения. Так всегда было и будет. Я не думаю, что это сброшено со счетов. Но я также считаю, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением, потому что если вы не достигнете прогресса в этих существенных реформах, вы дадите очень удобную причину для тех, кто может быть менее заинтересован в продолжении расширения числа членов", - сказала Симмонс.

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30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь.

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Темы: НАТОУкраинаВеликобритания
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