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На Сумщине восстановили движение железной дороги после обстрелов россиян

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 10:24
На Сумщине восстановили движение железной дороги после обстрелов россиян
фото: УКРИНФОРМ

В Сумской области уже восстановили движение железной дороги после вражеских обстрелов 6 ноября.

Источник: Укрзализныця, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Последствия вчерашних обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области ликвидированы. Перегон Ворожба - Белополье, который был закрыт вчера вечером из-за повреждения инфраструктуры, уже открыт.

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Перевозка пассажиров поездами Укрзализныци осуществляется по графику".

Детали: В Укрзализныце сообщили, что 139 пассажиров, которые имели билеты на поезд "Киев - Сумы" из Сум и Белополья, успешно добрались автобусами железнодорожного вокзала Ворожбы и успели на свой рейс.

Пассажиры рейса №259 из Ворожбы, Бахмача, Нежина и Конотопа, которых 6 ноября забирали дополнительным рейсом и устроили на ночь на Центральном киевском железнодорожном вокзале, уже садятся на свой поезд и движутся дальше.

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Темы: Сумская областьобстрелжелезная дорога
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