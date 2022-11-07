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Украинцы видят страну через 10 лет в составе ЕС и процветающей

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 12:06
ФОТО: GETTY IMAGES

По результатам социологического опроса, 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС и готовы терпеть ради этого временные финансовые трудности.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-23 октября 

Дословно: "Респондентам во время интервью предлагалось выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины - оптимистическим или пессимистическим - они согласны в большей степени...

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее согласны - 26%.

Только 5% респондентов имеют пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей".

 

Детали: Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они терпеть материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата.

Среди таких 96% украинцев ответили, что готовы терпеть материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет процветающей страной и членом ЕС.

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В течение 21-23 октября 2022 года КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г.Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Социологам удалось опросить 0,3% респондентов, проживающих в оккупированных населенных пунктах. Важно отметить, что хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно сходны. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов.

Темы: опроссоциологияУкраинаЕС
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