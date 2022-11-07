В Литве считают, что РФ хочет лишить суверенитета страны Центральной Европы

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене считает, что Запад долгое время отказывался воспринимать реальность того, кем является Россия, и это не дало предотвратить нынешнее развитие событий, когда российское общество поддерживает внешнюю агрессию.

Об этом она заявила, выступая на Украинском центральноевропейском форуме, панель которого состоялась во Львове, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, история доказала корректность предупреждений со стороны Литвы, которые игнорировались партнерами. "Мы были правы, когда предупреждали Запад о России. Мы десятилетиями предупреждали Запад, что Россия - это не партнер, не конкурент и даже не противник. Россия - это экзистенциальная угроза", - напомнила литовский дипломат.

Йовита Нелюпшене заявила, что российская агрессия не ограничивается Украиной. Как ранее государства Запада должны были (но не смогли) услышать доводы, что Россия может напасть на соседей, таких как Украина - так и сейчас они должны осознать, что агрессия России потенциально распространяется на всю Центральную Европу.

"Россия не воспринимает независимость центральноевропейских государств", - подчеркнула она.

Представительница МИД Литвы отдельно отметила, что агрессивная политика РФ не ограничивается стремлениями Путина, что делает проблему более сложной для преодоления.

"Там не один человек говорит, что распад СССР является самой большой геополитической трагедией. Это общее мышление общества, - пояснила она. - Мы допустили ошибку, когда позволили России избежать десоветизации".

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По словам дипломата, сейчас все больше людей понимают угрозу. Ведь, по ее мнению, еще полтора года назад в Европе был консенсус относительно того, что уровень угрозы российской агрессии "не слишком высок", однако вскоре Россия решила начать полномасштабную агрессию, которая еще не завершилась.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой и разрушение европейского порядка безопасности.

"Европейская правда" является информационным партнером форума, организованного "Украинской призмой". Одна из задач форума - подчеркнуть, что Украина - это часть Центральной Европы.