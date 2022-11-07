Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Литве считают, что РФ хочет лишить суверенитета страны Центральной Европы

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 12:37

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене считает, что Запад долгое время отказывался воспринимать реальность того, кем является Россия, и это не дало предотвратить нынешнее развитие событий, когда российское общество поддерживает внешнюю агрессию.

Об этом она заявила, выступая на Украинском центральноевропейском форуме, панель которого состоялась во Львове, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, история доказала корректность предупреждений со стороны Литвы, которые игнорировались партнерами. "Мы были правы, когда предупреждали Запад о России. Мы десятилетиями предупреждали Запад, что Россия - это не партнер, не конкурент и даже не противник. Россия - это экзистенциальная угроза", - напомнила литовский дипломат.

Йовита Нелюпшене заявила, что российская агрессия не ограничивается Украиной. Как ранее государства Запада должны были (но не смогли) услышать доводы, что Россия может напасть на соседей, таких как Украина - так и сейчас они должны осознать, что агрессия России потенциально распространяется на всю Центральную Европу.

"Россия не воспринимает независимость центральноевропейских государств", - подчеркнула она.

Представительница МИД Литвы отдельно отметила, что агрессивная политика РФ не ограничивается стремлениями Путина, что делает проблему более сложной для преодоления.

"Там не один человек говорит, что распад СССР является самой большой геополитической трагедией. Это общее мышление общества, - пояснила она. - Мы допустили ошибку, когда позволили России избежать десоветизации".

ВИДЕО ДНЯ

По словам дипломата, сейчас все больше людей понимают угрозу. Ведь, по ее мнению, еще полтора года назад в Европе был консенсус относительно того, что уровень угрозы российской агрессии "не слишком высок", однако вскоре Россия решила начать полномасштабную агрессию, которая еще не завершилась.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой и разрушение европейского порядка безопасности.

"Европейская правда" является информационным партнером форума, организованного "Украинской призмой". Одна из задач форума - подчеркнуть, что Украина - это часть Центральной Европы.

Темы: РосcияЕвропаЛитва
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW назвал, от кого зависим Путин

Кремль продолжает прибегать к эскалации войны в Украине – Госдеп США

"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

Маск агитирует голосовать за республиканцев

В России сокращается число сторонников войны — СМИ

Вторая "Мрия" строится на секретном объекте и уже готова на треть – "Антонов"

Все новости...
Росcия
Организация Додона за полгода получила из России $300 тысяч - СМИ
Оккупанты ищут подполье на Херсонщине и усилили рейды - ЦНС
ГУР: У россиян осталось только 120 "Искандеров"
Последние новости
06:14
Трамп анонсировал "очень большое заявление"
05:35
ISW назвал, от кого зависим Путин
04:37
США негласно призывают банки к сотрудничеству с российскими компаниями – СМИ
03:40
На юге авиация ударила по опорным пунктам и системам ПВО врага – командование
03:06
Нападение на мужа Пелоси повлияет на ее политическую карьеру – CNN
02:14
"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"
01:48
Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Италии ПВО для Украины
00:58
Зеленский наградил госнаградами еще почти 400 военных
00:30
Кремль продолжает прибегать к эскалации войны в Украине – Госдеп США
23:50
КНДР снова отрицает поставки военной помощи России
Все новости...