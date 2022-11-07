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Оккупанты похитили более 6 тысяч украинских детей – офис омбудсмена

"Украинская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 14:03
Оккупанты похитили более 6 тысяч украинских детей – офис омбудсмена
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ еще в июне ИЗ МАРИУПОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОССМИ

За период полномасштабного вторжения оккупанты вывезли в Российскую Федерацию и на неподконтрольные Украине территории 6 032 детей.

Источник: руководитель управления секретариата омбудсмена Елена Выхор в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "Должна уточнить - это не только те дети, которые были депортированы в РФ, а на территорию, неподконтрольную украинской власти.

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Фактически это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где не действуют законы как Украины, так и гуманности".

Детали: Выхор также сообщила, что вечером 4 ноября секретариат уполномоченного ВР по правам человека получил информацию о том, что 12 детей из Олешковского детдома-интерната, где находятся дети с инвалидностью, были вывезены на так называемое оздоровление в Симферопольский район Крыма.

По ее словам, если российское правительство будет придерживаться сроков возвращения детей в Украину, то такие дети подпадают под категорию депортированных.

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Сейчас в секретариате омбудсмена работает консультативный центр, который осуществляет учет обращений родителей, которые разыскивают своих детей. Сообщить о таких случаях можно по телефону: 0-800-50-17-20.

Что этому предшествовало:

  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе оккупантами воспитанников Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе Крыма.
  • По состоянию на конец июля в Национальном информационном бюро было зарегистрировано более 5,6 тысяч заявлений о депортации детей в Россию.

Темы: оккупациядепортация дети
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