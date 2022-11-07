Оккупанты похитили более 6 тысяч украинских детей – офис омбудсмена
За период полномасштабного вторжения оккупанты вывезли в Российскую Федерацию и на неподконтрольные Украине территории 6 032 детей.
Источник: руководитель управления секретариата омбудсмена Елена Выхор в эфире "Суспільного"
Прямая речь: "Должна уточнить - это не только те дети, которые были депортированы в РФ, а на территорию, неподконтрольную украинской власти.
Фактически это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где не действуют законы как Украины, так и гуманности".
Детали: Выхор также сообщила, что вечером 4 ноября секретариат уполномоченного ВР по правам человека получил информацию о том, что 12 детей из Олешковского детдома-интерната, где находятся дети с инвалидностью, были вывезены на так называемое оздоровление в Симферопольский район Крыма.
По ее словам, если российское правительство будет придерживаться сроков возвращения детей в Украину, то такие дети подпадают под категорию депортированных.
Сейчас в секретариате омбудсмена работает консультативный центр, который осуществляет учет обращений родителей, которые разыскивают своих детей. Сообщить о таких случаях можно по телефону: 0-800-50-17-20.
Что этому предшествовало:
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе оккупантами воспитанников Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе Крыма.
- По состоянию на конец июля в Национальном информационном бюро было зарегистрировано более 5,6 тысяч заявлений о депортации детей в Россию.