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В НАТО и ЕС обсуждают возможные переговоры с РФ после освобождения Украиной Херсона - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 14:50
В НАТО и ЕС обсуждают возможные переговоры с РФ после освобождения Украиной Херсона - СМИ
Getty Images

Закрытые консультации между Вашингтоном и Брюсселем предусматриваются краткосрочное переговорное окно с Россией, которое может возникнуть после освобождения Украиной Херсона.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, пишет "Европейская правда".

В разговорах, которые циркулируют между лидерами НАТО и собеседниками из ЕС отталкиваются от предположения, что российские войска сейчас находятся под давлением.

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"Они не способны успешно реагировать на украинское наступление. Их реакция сосредоточена в оборонительном ключе на разрушении инфраструктуры - электричества, воды, мостов, дорог, строительстве тройной линии окопов и использовании природных барьеров, таких как река Днепр. Цель - замедлить продвижение украинских войск. Херсон - это не просто город: решающий для доступа к морю и фундаментальный для контроля над водными ресурсами и речным транспортом. Отвоевать его означало бы навсегда изменить направление конфликта" - отмечает издание.

Именно поэтому из США - через Брюссель - поступает месседж, который также является приглашением для украинской власти: если и когда Херсон будет возвращен, тогда можно начинать переговоры. С позиции силы, а не слабости.

Отмечается, что Белый дом впервые начал гипотетически предполагать конкретный путь такого типа. Однако сейчас, без Херсона, такой путь невозможен.

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"Еще и потому, что начинать переговоры на этом этапе означало бы лишь дать московской армии время на реорганизацию. Словом, сначала надо закрепить некоторые стратегические краеугольные камни", - отмечает издание.

Более того, есть два фундаментальных аспекта, на которых администрация США отмечает в ежедневных обменах мнениями с союзниками по НАТО. Первый касается российской угрозы применения тактических ядерных бомб. Хотя это считается формой сдерживания, которая пока не является активной, она все еще остается риском, которого следует избегать. Также потому, что в таком случае не только почти неизбежно будет широкомасштабная реакция с применением обычных вооружений, но и станет трудно сдержать нервозность некоторых союзников, таких как поляки, которые сейчас представляют партнера ЕС, наиболее близкого к Вашингтону в военном отношении.

Другая проблема касается отношений с Китаем. "С потерей Херсона кризис бывшей Красной армии станет очевидным. На данный момент для Соединенных Штатов полное поражение Путина будет иметь худший результат: передача контроля над Россией Китаю. Это было бы все равно, что броситься из огня в пламя. Поэтому лучше иметь враждебного лидера, с синяками, но независимого от Пекина" - отмечает издание.

Напомним, по мнению немецкого правительства, только Украина может решать, когда она хочет вести мирные переговоры с Россией.

Темы: ХерсонНАТОРосcияпереговоры
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