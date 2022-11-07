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У Пригожина конфликт с Шойгу, и он хочет его наказать – ЦНС

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 15:55
коллаж ЦНС

Личный "повар Путина" и основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свои позиции в РФ и хочет наказать министра обороны России Сергея Шойгу из-за поражения оккупантов на поле боя в Украине.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства РФ нарастают противоречия.

Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и Герасимова, а те в свою очередь кивают на Путина. Параллельно Кадыров и его полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть и получают все больше власти.

По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента РФ Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине.

Пригожин продолжает настаивать на том, что Шойгу должен понести ответственность. Но во время разговора участники также озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на ход войны, ведь президент РФ в личном порядке может изменить планы военных и вмешиваться в тактический уровень планирования".

Детали: Сопротивление отмечает, что Россия стремительно теряет личный состав регулярных войск, но "кадыровцы" получают все больший вес.

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Также стремительно разрастается численность "ЧВК Вагнера", бандформирования Пригожина, которое в значительной степени укомплектовано из осужденных.

Если несколько лет назад "ЧВК Вагнера" выступала исключительно как частная компания по оказанию услуг, то сейчас Пригожин создает полноценную армию, которой сам руководит.

В то же время, на временно оккупированных территориях юга Украины большую часть заведенных войск составляют мобилизованные.

Центр сопротивления считает, что деградация политических элит РФ приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении РФ.

Так, отдельные политические игроки в РФ усиливают свои собственные позиции.

Темы: ПутинВагнерКадыровРосcия
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