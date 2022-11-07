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Россияне взорвали вышки связи украинских операторов на Херсонщине – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 17:39
Иллюстративное фото с Facebook Михаила Потоцкого

Оккупанты взорвали вышки мобильной связи украинских операторов в двух селах на Херсонщине, а также планируют продлить комендантский час, чтобы скрытно подтянуть новые силы на правый берег.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Дословно: "В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов. 

Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег". 

Детали: В то же время российские оккупанты рассылают СМС-сообщения жителям Херсонщины, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры, из-за чего нужно эвакуироваться на левый берег. 

По информации ГУР, есть высокая вероятность осуществления оккупантами в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. 

Кроме того, разведка сообщает, что на протяжении трех суток через Каховскую ГЭС едут колонны военной техники ВС России со стороны Казацкого в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). ГУР сообщает, что большинство машин – тентованные грузовые и гражданские автомобили упакованы награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники, оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон. В частности, в Бериславском районе оккупанты методично грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).

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По информации ГУР, в Любимовке российские военные изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки. 

Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов.

Что этому предшествовало: Ранее анонимные Telegram-каналы сообщали, что взорваны вышки в Бериславе, Токаревке, Ивановке, Новокаирах.

Темы: Херсонская областьразведкамобильная связьвойна
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