Оккупанты собираются обстрелять Херсонскую область – разведка
Украинская разведка предупреждает, что российские оккупанты в ближайшие дни могут обстрелять оккупированные жилые районы Херсонской области, в частности те, которые расположены на правом берегу Днепра.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "Есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны.
Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег".
Детали: В частности, россияне рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области о якобы намерении ВСУ обстрелять гражданскую инфраструктуру.
Местных жителей оккупанты призывают эвакуироваться на левый берег.
Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.
Кроме того, в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники ВС РФ со стороны ПГТ Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).
Большинство машин это тентованные грузовые и гражданские автомобили упакованы награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.
В Бериславском районе оккупанты грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).
В ПГТ Любимовка военные ВС РФ изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.
Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов.
В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов.