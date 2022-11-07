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Оккупанты собираются обстрелять Херсонскую область – разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 18:36

Украинская разведка предупреждает, что российские оккупанты в ближайшие дни могут обстрелять оккупированные жилые районы Херсонской области, в частности те, которые расположены на правом берегу Днепра. 

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны.

Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег".

Детали: В частности, россияне рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области о якобы намерении ВСУ обстрелять гражданскую инфраструктуру.

Местных жителей оккупанты призывают эвакуироваться на левый берег.

Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

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Кроме того, в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники ВС РФ со стороны ПГТ Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).

Большинство машин это тентованные грузовые и гражданские автомобили упакованы награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.

В Бериславском районе оккупанты грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).

В ПГТ Любимовка военные ВС РФ изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.

Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов.

В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов.

Темы: ХерсонобстрелРосcияоккупация
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