Оккупанты создают жителям Херсонщины непригодные для жизни условия, чтобы заставить уехать – Генштаб

Российские оккупанты отключают жителям захваченной Херсонщины связь и свет, чтобы заставить людей уехать из-за непригодных для жизни условий.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей с временно занятой Херсонской области на территорию РФ. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района, было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной "эвакуации" в Московскую область готовят детей и персонал Алешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

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Оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь.

Российские военнослужащие не прекращают мародерство и грабежи местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию Российской Федерации.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ, и склад боеприпасов оккупантов.

В то же время российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огирцево, Гатище, Старица, Волчанск, Двуречанское, Чугуновка и Двуречная;

- из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огирцево, Гатище, Старица, Волчанск, Двуречанское, Чугуновка и Двуречная; на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменское и Спирное;

- из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменское и Спирное; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск; на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка и Елизаветовка;

- из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка и Елизаветовка; на Новопавловском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;

- из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя; на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривне и Новоданиловка.

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривне и Новоданиловка. На Южнобугском направлении обстрелам из всего спектра артиллерии подвергаются населенные пункты, рядом с линией соприкосновения. В частности, под огневое поражение из РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.

Кроме того, по информации Генштаба, Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается переброска подразделений ВС РФ на территорию Беларуси для создания совместной российско-белорусской группировки войск.

Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.