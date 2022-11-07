Оккупанты ракетами обстреляли деоккупированное село на Херсонщине, разрушили школу
Понедельник, 7 ноября 2022, 20:32
Оккупанты обстреляли из ЗРК С-300 освобожденный населенный пункт Золотая Балка на Херсонщине, есть разрушения.
Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "Под обстрелами из ракет ЗРК С-300 оказалась очередная школа. Враг разрушил учебное заведение в Золотой Балке.
Также в результате атаки поврежден дом культуры".
Детали: Уточняется, что люди не пострадали.