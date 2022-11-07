Оккупанты ракетами обстреляли деоккупированное село на Херсонщине, разрушили школу

Оккупанты обстреляли из ЗРК С-300 освобожденный населенный пункт Золотая Балка на Херсонщине, есть разрушения.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Под обстрелами из ракет ЗРК С-300 оказалась очередная школа. Враг разрушил учебное заведение в Золотой Балке.

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Также в результате атаки поврежден дом культуры".

Детали: Уточняется, что люди не пострадали.