Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине на мине подорвался сапер – нуждается в помощи

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 20:48
На Харьковщине на мине подорвался сапер – нуждается в помощи
Сапер Сергей Молчанов

7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области подорвался сапер, он находится в больнице и нуждается в помощи. 

Источник: пресс-служба Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования 

Дословно: "Во время выполнения работ по разминированию территории Харьковщины, произошел подрыв в результате которого пострадал наш коллега, начальник отделения пиротехнических работ лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов".

Реклама:

Детали: Сапер получил взрывно-осколочное ранение, в результате чего произошла травматическая ампутация правой стопы. Также есть осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы. Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. 

Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования опубликовал реквизиты банковской карты сапера.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разминированиеХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
разминирование
ВСУ используют тепловизоры для охоты на российские мины – СМИ
Болгария усилила патрулирование в море после взрыва мины возле Румынии
Зеленский: Украина должна разминировать свою территорию не за десятилетия, а за годы
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: