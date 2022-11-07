На Харьковщине на мине подорвался сапер – нуждается в помощи

7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области подорвался сапер, он находится в больнице и нуждается в помощи.

Источник: пресс-служба Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Дословно: "Во время выполнения работ по разминированию территории Харьковщины, произошел подрыв в результате которого пострадал наш коллега, начальник отделения пиротехнических работ лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов".

Детали: Сапер получил взрывно-осколочное ранение, в результате чего произошла травматическая ампутация правой стопы. Также есть осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы. Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования опубликовал реквизиты банковской карты сапера.