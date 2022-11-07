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На Сумщине за сутки почти полсотни "прилетов" – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 22:26

Российские оккупанты 7 ноября пять раз обстреляли приграничные территории Сумской области из артиллерии и миноментов - всего зафиксировано 48 "прилетов".

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "За сутки враг 5 раз направлял снаряды и мины на приграничье. Всего было 48 прилетов".

Детали: По данным главы ОВА, дважды враг обстрелял Краснопольскую громаду. В 10:30 зафиксирован артиллерийский обстрел: 17 попаданий из самоходной артиллерийской установки. Почти одновременно оккупанты ударили из минометов по другому пограничному селу – зафиксированы три попадания. По информации главы ОВА, разрушений нет. 

Около 16:00 россияне били по пограничье Белопольской громады из артиллерии. Было 16 взрывов. 

 

Второй раз это же село враг обстрелял через полтора часа из минометов. 5 взрывов повредили местное фермерское хозяйство и электролинии. Еще одно пограничное село обстреляли около 17:00 из минометов (7 "прилетов").

 

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Темы: Сумская областьвойна
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