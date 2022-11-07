На Сумщине за сутки почти полсотни "прилетов" – ОВА

Российские оккупанты 7 ноября пять раз обстреляли приграничные территории Сумской области из артиллерии и миноментов - всего зафиксировано 48 "прилетов".

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "За сутки враг 5 раз направлял снаряды и мины на приграничье. Всего было 48 прилетов".

Реклама:

Детали: По данным главы ОВА, дважды враг обстрелял Краснопольскую громаду. В 10:30 зафиксирован артиллерийский обстрел: 17 попаданий из самоходной артиллерийской установки. Почти одновременно оккупанты ударили из минометов по другому пограничному селу – зафиксированы три попадания. По информации главы ОВА, разрушений нет.

Около 16:00 россияне били по пограничье Белопольской громады из артиллерии. Было 16 взрывов.

Второй раз это же село враг обстрелял через полтора часа из минометов. 5 взрывов повредили местное фермерское хозяйство и электролинии. Еще одно пограничное село обстреляли около 17:00 из минометов (7 "прилетов").