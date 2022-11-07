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"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

Роман ПетренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 22:06
Не исключаю других подобных решений: Зеленский объяснил национализацию пяти компаний
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал о переходе в собственность государства активов АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" и добавил, что в будущем подобные решения могут повториться.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня было объявлено решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было провозглашено на Ставке Верховного главнокомандующего.

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Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени.

Некоторые из них почти не работали - теперь будут работать все на оборону.

Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работы на восстановление нашей инфраструктуры - комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления.

ВИДЕО ДНЯ

Я не исключаю других подобных решений".

Напомним: НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Темы: ЗеленскийУкрнафтавойна
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