ISW сообщил, от кого зависим Путин

Институт изучения войны (ISW) назвал президента России Владимира Путина зависимым от сил финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова в Украине.

Источник: ISW

Детали: Информация о широкомасштабных провалах российского военного руководства приобретает социальную динамику.

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Российские блогеры заявили, что женщины, вероятно, родственницы военных РФ и мобилизованных, привлекают внимание к провальному состоянию войны.

С начала частичной мобилизации в конце сентября ISW наблюдал многочисленные случаи, когда жены и матери российских военнослужащих выступали в защиту своих родственников, служащих в армии, обращаясь к местным чиновникам и известным российским блогерам.

По заключению, неспособность Минобороны РФ должным образом решить эти системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усиливать социальное напряжение на протяжении всей войны.

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Фракция российских провоенных силовиков увеличивает свое влияние частично для продвижения личных интересов в России и оккупированной Украине, а не исключительно для победы в войне.

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне Вооруженных сил России.

Другой член партии "силовиков", чеченский лидер Рамзан Кадыров, как сообщается, также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

Украинский центр сопротивления отмечает, что Кадыров и его полевые командиры расширяют бизнес-сети на оккупированных территориях.

Как отмечают аналитики, и Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине.

Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях в отношении Кремля, которые, несмотря на его неоднократные отрицания, свидетельствуют о том, что он создал в обществе представление о его возможном приходе к власти.

Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России.

Также институт обращает внимание на то, что российские войска значительно истощили свой арсенал высокоточных систем вооружений и понесли значительные потери в авиации и, вероятно, будут пытаться поддерживать нынешний темп ударов по украинской критической инфраструктуре.

Кроме того, по данным экспертов, российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап так называемой "эвакуации" из Херсонской области.