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Россияне ударили из "Градов" по Никополю: разрушениям подверглись десятки домов

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 07:33
фото: ТГ Резниченко

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что ночью 8 ноября россияне ударили из "Градов" по Марганецкой и Никопольской общинам.

Источник: Резниченко в Телеграмм

Дословно: "Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Марганецкой и Никопольской.

Прошло без пострадавших".

Детали: Резниченко уточнил, что в Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, машины и газовод.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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