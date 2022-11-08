Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь вместе с Россией формирует группировку войск – Генштаб

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 07:42
Белорусские солдаты. Фото из Telegram БелТА

В Беларуси совместно с россиянами продолжается формирование группировки войск.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский

Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов

фото, видеоШон Пенн оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов

видеоШойгу приехал в Украину и "проинспектировал" Суровикина

Памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время – ОВА

Все новости...
Беларусь
Российские мобилизованные в Беларуси массово болеют и конфликтуют с белорусами – ГУР
Лидера белорусской оппозиционной организации ранили на войне
Подразделения оккупантов доукомплектовываются в Беларуси – штаб
Последние новости
01:26
Член правительства Британии ушел в отставку после обвинений в травле коллег
00:52
Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле
00:24
Россияне днем и вечером били по Никополю из "Урагана" – Вилкул
23:44
Генассамблея ООН на следующей неделе рассмотрит вопрос компенсации Украине ущерба от войны
23:23
Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский
22:57
СНБО: Кремль манипулирует заявлениями об отсутствии "предварительных условий" для переговоров
22:52
Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов
22:19
Россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на село в Сумской области – ОВА
22:03
США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием - СМИ
21:51
фото, видеоПартизаны сожгли церковь с оккупантами возле Мелитополя - мэр
Все новости...