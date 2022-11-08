Беларусь вместе с Россией формирует группировку войск – Генштаб
Вторник, 8 ноября 2022, 06:42
В Беларуси совместно с россиянами продолжается формирование группировки войск.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
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Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь".