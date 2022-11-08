Беларусь вместе с Россией формирует группировку войск – Генштаб

В Беларуси совместно с россиянами продолжается формирование группировки войск.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь".