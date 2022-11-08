Советник Байдена подтвердил контакты с Кремлем из-за российских ядерных угроз

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Выступая в Нью-Йорке, Салливан сказал, что "в интересах" США поддерживать контакт с Кремлем. Но он настаивал на том, что официальные лица "четко осознают, с кем мы имеем дело".

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Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Салливан проводил конфиденциальные обсуждения со своим российским коллегой, секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым, и старшим помощником Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым в течение последних нескольких месяцев.

Высокопоставленные чиновники сообщили газете, что они обсуждали пути защиты от риска ядерной эскалации в войне в Украине, но не вели никаких переговоров о путях прекращения конфликта.

В прошлом месяце Салливан заявил, что любое применение ядерного оружия будет иметь "катастрофические последствия для России". В интервью американской телекомпании NBC он заявил, что высокопоставленные чиновники "прописали" масштабы потенциального ответа США в частных разговорах с российскими чиновниками.

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Салливан сказал, что поддержание контакта с Москвой в "интересах каждой страны, пострадавшей от этого конфликта".

Салливан пообещал работать с международными партнерами, чтобы "привлечь виновных в серьезных и гротескных военных преступлениях в Украине к ответственности за то, что они сделали".

"Я был в Киеве в пятницу и имел возможность встретиться с президентом Зеленским и моим коллегой Андреем Ермаком, с военным руководством, а также получить информацию о том, какой уровень смертности и разрушений вызвала война Путина против этой страны", - сказал Салливан.

В последние месяцы усилились опасения, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия в отчаянной попытке защитить незаконно аннексированные ею четыре региона восточной и южной Украины.

Между тем, Украина применила военное положение военного времени, чтобы взять под контроль активы пяти стратегически важных компаний.

Некоторые из этих компаний - которые включают две энергетические компании и фирмы, производящие двигатели, транспортные средства и трансформаторы - связаны с олигархом Вячеславом Богуслаевым, который был арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией.

На прошлой неделе во время визита в Киев Салливан заявил, что Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны

Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемы условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку на самом деле все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

На этой неделе США решили передать Украине новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетные комплексы Hawk для борьбы с иранскими дронами.

Президент Зеленский заявил, что этот шаг поможет оборонному сектору Украины удовлетворить потребности военных, которые в настоящее время участвуют в контрнаступлениях на юге и востоке Украины.