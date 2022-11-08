Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которую принял как беженку

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на прошлой неделе на украинке.

Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщил чешский таблоид "Blesk", пишет "Европейская правда".

43-летний Овчачек женился в пятницу и в настоящее время проводит медовый месяц в Чехии. По данным издания, он сошелся со своей избранницей весной.

Жена Овчачека родом из Украины, и они познакомились, когда он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Также сообщается, что у нее также есть сын дошкольного возраста.

Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.

Напомним, Земан, которого до войны считали одним из самых больших друзей Кремля в ЕС, в августе утверждал, что Россия ничего не получила и потеряла практически все, напав на Украину.

Земан также поддержал дальнейшие поставки оружия в Украину и участие обучения украинских солдат.