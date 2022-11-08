РФ укрепляет позиции на оккупированных территориях "зубами дракона" - разведка Британии

Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за текущей линией фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".

В частности, Россия приступила к строительству оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

"Вероятно, "зубы дракона" установлены между Мариуполем и селом Никольское; и к северу от Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым. "Зубы дракона" дополнительно отправили для подготовки оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской областях", - говорится в обзоре.

Россия укрепляет свои позиции по всем районам оккупации. 19 октября 2022 года владелец группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области.

"Эта деятельность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за текущей линией фронта, чтобы, вероятно, предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", - говорится в обзоре.

Накануне британская разведка сообщила, что РФ столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы.