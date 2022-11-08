Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ укрепляет позиции на оккупированных территориях "зубами дракона" - разведка Британии

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 08:27

Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за текущей линией фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".

В частности, Россия приступила к строительству оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

Реклама:

"Вероятно, "зубы дракона" установлены между Мариуполем и селом Никольское; и к северу от Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым. "Зубы дракона" дополнительно отправили для подготовки оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской областях", - говорится в обзоре.

Россия укрепляет свои позиции по всем районам оккупации. 19 октября 2022 года владелец группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области.

"Эта деятельность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за текущей линией фронта, чтобы, вероятно, предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", - говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка сообщила, что РФ столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы.

Темы: Росcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Британская разведка рассказала, как РФ пытается защитить от атак Крымский мост
"Бавовна" на День знаний: под Москвой горит цех по производству электроники для ракет – источник
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: