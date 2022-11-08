Россия может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине, как и в Сирии - британские аналитики

По мнению экспертов лондонского аналитического центра по обороне и безопасности RUSI, западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия решится на те же бомбардировки, что и в Сирии.

Источник: BBC

Дословно: "В докладе, подготовленном лондонским аналитическим центром Королевским институтом объединенных служб (Rusi), предупреждается, что если западные страны не продолжат и не увеличат поставки средств противовоздушной обороны в Украину, то Россия, скорее всего, применит те же методы бомбардировок, которые она использовала в Сирии, с разрушительным эффектом".

Детали: Россия назначила командующим своих войск в Украине генерала Сергея Суровикина, который руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо.

Эксперты по вооружениям отметили, что Украине не хватает современных многоцелевых боевых самолетов. В частности, истребителей НАТО F16, которых было построено тысячи.

Но недостатком F16 является то, что он требует длинных, нетронутых взлетно-посадочных полос, которые будут уязвимыми для российского нацеливания.

Аналогом мог бы стать шведский самолет Grippen, который может действовать с небольших, незаметных лесных баз.

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До сих пор оружие, поставляемое НАТО, почти все предназначалось для четко определенных оборонительных целей.

Отправка современных боевых самолетов была бы значительным шагом вперед, что может привести к эскалации в отношениях между Москвой и Западом.

Тем не менее, отчет RUSI призывает Запад не быть самоуспокоенным в вопросе противовоздушной обороны Украины.

В нем делается вывод, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее военно-воздушные силы РФ не повторили свою стратегию в Сирии, которая заключалась в превращении значительной части городов в руины. Поэтому пополнение оборонных средств Украины является насущным вопросом.