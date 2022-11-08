Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых оккупантов

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 10:05
фото: Генштаб

Вооруженные силы ликвидировали еще 710 российских оккупантов за сутки, в целом потери оккупантов пока составляют 77170 мертвых захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили

  • личного состава - около 77 170 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 2786 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 5654 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 203 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+1) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
  • специальная техника - 159 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силыоккупациявойнаГенштаб
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский

Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов

фото, видеоШон Пенн оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов

видеоШойгу приехал в Украину и "проинспектировал" Суровикина

Памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время – ОВА

Все новости...
Вооруженные силы
Украина вернула домой тела 38 погибших военных
ВСУ поразили 17 районов сосредоточения личного состава и 5 пунктов управления врага – сводка
Подвиг в Сиреневом парке. Неизвестная история оккупации Херсона
Последние новости
03:37
США и союзники хотят помочь Украине справиться с блэкаутами – Пентагон
02:45
ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК "Юг"
01:52
Состояние Маска упало ниже $200 млрд
01:26
Член правительства Британии ушел в отставку после обвинений в травле коллег
00:52
Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле
00:24
Россияне днем и вечером били по Никополю из "Урагана" – Вилкул
23:44
Генассамблея ООН на следующей неделе рассмотрит вопрос компенсации Украине ущерба от войны
23:23
Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский
22:57
СНБО: Кремль манипулирует заявлениями об отсутствии "предварительных условий" для переговоров
22:52
Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов
Все новости...