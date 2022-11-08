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Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых оккупантов

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 09:05
Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых оккупантов
фото: Генштаб

Вооруженные силы ликвидировали еще 710 российских оккупантов за сутки, в целом потери оккупантов пока составляют 77170 мертвых захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили

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  • личного состава - около 77 170 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 2786 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 5654 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 203 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+1) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
  • специальная техника - 159 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Темы: Вооруженные силыоккупациявойнаГенштаб
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